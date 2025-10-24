Presa de Valdesia podría aumentar su caudal por lluvias de tormenta Melissa

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, manifestó que la presa de Valdesia podría tener un aumento considerable en su caudal, producto de las lluvias generadas por la tormenta Melissa.

“Según los pronósticos de Indomet, la presa que podría aumentar considerablemente en cuanto a caudal de entrada es la presa de Valdesia y ya hemos coordinado con el COE cualquier situación y ya le estamos dando seguimiento, hasta ahora es la que puede aumentar en mayor proporción en cuanto a volumen, que afecte el complejo Jiguey-Agucate y el contraembalse las barias”, dijo Caba.

Respecto a demás presas, indicó que mantienen un comportamiento a días anteriores.

En el caso de la presa de Sabaneta dijo que los embalses han aumentado, no obstante, el Indrhi en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han tomado una serie de medidas preventivas y han alertado a la población, en ese aspecto.

Asimismo, señaló que en la presa de Monción han equilibrado su llenado en aproximadamente un 99% y que esta no representa ningún peligro.

Alertas

Se mantienen en alerta roja debido al paso de este fenómeno Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.