Minerd suspende docencia de Prepara este fin de semana por paso de tormenta Melissa

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la suspensión de la docencia correspondiente a este sábado y domingo en todos los centros que ofrecen el Programa Educación Secundaria para Personas Jóvenes y Adultas (Prepara), como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa ante los efectos del paso de la tormenta Melissa por el territorio nacional.

La institución explicó a través de un comunicado de prensa que esta disposición forma parte de las acciones preventivas adoptadas frente a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al país como consecuencia del fenómeno atmosférico.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que las autoridades educativas se mantienen en sesión permanente, dando seguimiento a la evolución de la tormenta y atendiendo las orientaciones emitidas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el objetivo de proteger la seguridad de los estudiantes, docentes y del personal administrativo y de apoyo del sistema educativo público y privado.

De Camps destacó que el Ministerio coordina las acciones necesarias junto con las autoridades competentes para reducir los riesgos y garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa nacional.

El Minerd recordó que la modalidad PREPARA se imparte los sábados y domingos a cientos de miles de jóvenes y adultos a partir de los 17 años.

Alertas

Se mantienen en alerta roja debido al paso de este fenómeno Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

