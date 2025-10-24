Melissa está estacionaria este viernes; Indomet advierte inundaciones repentinas

La tormenta tropical Melissa se encuentra estacionaria, es decir, no tiene movimiento de traslación, con vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días, mientras continùa generando abundantes precipitaciones en el país.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de las 6:00 de la mañana de este viernes, advierte que las condiciones meteorológicas continuarán bastante deterioradas, con riesgo elevado de inundaciones severas y deslizamiento de tierra.

Por tanto, hay bastante nubosidad a lo largo del día y la noche, generando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, con mayor intensidad y frecuencia en poblados ubicados en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir provincias como: María Trinidad Sánchez, La Vega Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras.

El Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables.

Un total de 12 provincias se encuentran en alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

En alerta amarilla están La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Mientras que en verde están Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Costas en peligro

En la costa Caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como por la ocurrencia de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se exhorta a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, ante la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca. En la costa Atlántica, las embarcaciones podrán efectuar sus operaciones próximas al perímetro costero, pero sin aventurarse mar adentro.

“El sábado, MELISSA estaría moviéndose lentamente sobre el Mar Caribe, ganando latitud mientras se fortalece paulatinamente, por tanto, continuaremos bajo condiciones de alto riesgo de inundaciones severas repentinas y/o graduales, así como, deslizamiento de tierra sobre gran parte de nuestra nación, debido a las precipitaciones que ocurrirán durante periodos prolongados y de fuerte intensidad en gran parte de nuestro territorio que estará generando este sistema tropical. Las áreas donde estas condiciones serán más notorias serán aquellos poblados ubicados en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir: María Trinidad Sánchez, La Vega Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras” advierte el Indomet