Niveles de alerta podrían cambiar en varias provincias este sábado, dice Juan Manuel Méndez

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que el Gobierno mantiene todas las medidas implementadas hasta el momento ante el paso de la tormenta Melissa por el territorio nacional.

Explicó que el sábado a las 9:00 de la mañana, dependiendo de la trayectoria que tenga este fenómeno, se revisarán las medidas con relación al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y la Romana “y de ser necesario disminuiríamos los niveles de alerta, para poder ir trabajando lo del tema cotidiano y devolverle la normalidad”.

Mientras que para la parte sur se podrían ampliar los niveles de alerta “de ser necesario”.

Juan Manuel Méndez García explicó, además, que el presidente Luis Abinader dispuso que el Plan Social de la Presidencia vaya en auxilio de las familias afectadas en el Gran Santo Domingo y en las provincias donde se han registrado inundaciones y afectaciones de vivienda.

Asimismo, que se garantiza el transporte del Metro de Santo Domingo y otras entidades, también las ayudas de alimentos y medicamentos.

El COE mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde.

En roja se encuentran Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

De acuerdo a Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la tormenta tropical Melissa se prepara para convertirse en huracán en las próximas horas.

Hasta el momento unas 1,010 personas han sido desplazadas o evacuadas.