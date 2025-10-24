Hombre mata a su pareja e intenta suicidarse en Guachupita, en Santo Domingo

En presencia de dos ñinos, un hombre mató este viernes a su pareja de 21 años de edad durante un hecho registrado en Guachupita, sector del Distrito Nacional.

Se trata de Elianni Rodriguez Puello, quien murió luego de que su pareja José Luis Vilorio de 29 años de edad, utilizará un arma blanca para matarla.

Tras cometer el hecho, Luis Vilorio intentó quitarse la vida cortándose con un cuchillo en el cuello. Momentos despues, fue traslado en una ambulancia del Sistema de Atención a Emergencia 911 hasta el hospital Moscoso Puello. Se desconoce su estado de salud.

Dos niños, uno de 5 años y otro de un año, estuvieron dentro de la casa situada en la avenida Francisco Rosario Sánchez de esa demarcacion.

La información fue confirmada a reporteros de este medio por agentes del Departamento de Homicios de la Policía Nacional, quienes coordinados por el Ministerio Público están a la espera del medico legista para realizar el levantamiento de la occisa.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional ingresaron al lugar.

En un video obtenido por este medio se observa la llegada de unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y varios agentes policiales que acudieron a la escena.

El hombre fue sacado en una camilla por agentes de seguridad.