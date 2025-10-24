Heráclito y la lluvia

Éfeso queda lejos en la distancia y en el tiempo. A 9,800 kilómetros de Santo Domingo y a 2,500 años del nacimiento de uno los filósofos presocráticos clave en el devenir de toda la filosofía griega, que es lo mismo que decir, la piedra angular de todo el pensamiento occidental… que [aún] no es poca cosa.

El río sigue fluyendo, nunca ha dejado de hacerlo. Heráclito fue certero al señalar que nadie se baña dos veces en el agua del mismo río.

No es el mismo río en las dos ocasiones, ni somos nosotros las mismas personas. El cambio no fue un invento del PRM, es anterior a él.

A Heráclito le pasó factura el chismecito con Parménides, y la traducción de su nombre –hecha por Teofrasto– nos hizo creer que era un melancólico, o, lo que es lo mismo: un tipo raro que se paraba a mirar en modo deprimido al río Caístro desembocando en el Egeo, con anhedonia, sin sertralina y sin Camila.

A pesar de que sus obras se perdieron, podemos especular que fue un agudo observador de la naturaleza y sus fenómenos. De ahí que, viendo y observando, llegó al postulado de Panta Rei, como principio base; el Logos, como origen de todo; el fuego, como organizador supremo; y que, seguramente, pudo establecer la relación entre la lluvia, el río y el fluir de todas las cosas… incluyendo la vida misma.

El río sigue fluyendo, pero esta vez sobre el asfalto. La lluvia cae sobre la ciudad como si estuviéramos viviendo las últimas horas antes del Juicio Final. Pero sabemos que no es así… que pasará. Que tarde o temprano el sol saldrá, y atrás quedará el recuerdo de los miles de ríos de siempre que cruzaron la ciudad, cuando todos los desagües se taparon; de los hoyos que nacieron en el centro mismo de las calles; de toda la basura que flotaba inmunda en el agua pestilente que anegaba democráticamente los parqueos soterrados de las torres lujosas, y también las miserables casas en donde cientos de miles viven precariamente –en zonas vulnerables–, olvidados de la mano de Dios y del gobierno.

De haber estado en Santo Domingo en estos días, quizás habríamos descubierto la naturaleza insidiosa de Heráclito; su manía de relativizar todos los golpes de la vida y verlos como algo normal, llamado cambio; lo falaz de aferrarse a esa ilusión de permanencia que se extrapola a todo. No sólo al clima, la lluvia, las tormentas; también el amor, que cambia y muta; la amistad, que muere y nace; las certezas ideológicas, las lealtades políticas, los gobiernos.

Todo cambia en esta ciudad que nunca cambia, porque todo lo que el futuro nos depara será tan sólo otro baño dentro del mismo río, y, aunque nosotros no seamos los mismos, en cierta forma, a pesar de lo mucho que cambiemos, lo seguiremos siendo.