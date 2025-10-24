Muere hombre arrastrado por cañada en El Manguito de Sabana Perdida

“No los vamos a dejar solos”, fueron las palabras de aliento que expresó Betty Gerónimo, alcaldesa de Santo Domingo Norte, a la familia del hombre que perdió la vida tras ser arrastrado por una cañada en el sector El Mangüito, en Sabana Perdida, de ese municipio.

La funcionaria municipal conversó directamente con la viuda Teresa Paulino, a quien le prometió brindar acompañamiento durante este difícil proceso.

“Yo me sentía sola, pero con ustedes no me siento sola. Quiero que me apoyen porque ya no sé qué hacer. Anoche pensé que yo también me iba a morir”, expresó Teresa con tristeza.

Ante estas palabras, la alcaldesa respondió:

“Dios le dará fortaleza para que esté tranquilita. Usted no está sola; somos una familia. Así como estuvimos con él y le tendimos la mano, continuaremos acompañándola a usted”.

En tanto que, Gerónimo se comprometió a suministrarle los medicamentos necesarios para sobrellevar su estado de salud.

La mujer, visiblemente afectada, añadió entre lágrimas que no ha dormido desde la tarde del jueves (ayer) cuando su esposo salió a remover unos desechos por las lluvias que se aproximaban.

Sin embargo, cayó en el hueco de una alcantarilla sin tapa, fue arrastrado y luego lo encontraron en la cañada.

" ¡Dios mío!, solo usted sabe el dolor de perder un compañero”", exclamó la viuda.