Melissa ha dejado un hombre arrastrado por una cañada, 915 desplazados y 610 mil sin agua

Hasta la mañana de este viernes, al menos 183 viviendas han resultado afectadas por la tormenta Melissa en República Dominicana y 915 personas han sido evacuadas, de acuerdo con el boletín número 7 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). De los desplazados, 61 están en albergues oficiales.

En el país no se han reportado fallecidos por las lluvias, solo una persona está hospitalizada luego de ser arrastrada por una cañada en Santo Domingo Este.

Mientras que 53 acueductos están fuera de servicio, dejando sin servicio de agua potable a 610,693 usuarios.

El reporte de daños establece que hay una carretera afectada, un puente y 19 comunidades están incomunicadas.

Detalles de daños

Inundaciones urbanas dejadas por la tormenta MelissaJosé A. Maldonado/LD

La carretera, afectación de un carril de la Vía Cabrera - Loma Alta, producto del deslizamiento del derrumbe en Loma Alta de Cabrra, en la provincia María Trinidad Sánchez.

En Peravia, el camino vecinal El Manaclar, fue afectado por deslizamiento de tierra, dejando comunidades incomunicadas.

De los acueductos que están fuera de servicio se encuentran: Isa Mana y Duey, afectando los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo oeste y parte del Distrito Nacional, impactado sin servicio unos 404,978 habitantes 126,555 Hogares.

Provincia Santo Domingo

Informa la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que, debido a las fuertes lluvias, cayó un árbol que obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 45 de la Autovía del Este. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad. También reportó una inundación en el túnel de Las Américas debido a las fuertes lluvias. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Barahona

Informa la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que, debido a las fuertes lluvias, cayó un árbol que obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 24 de la carretera Enriquillo. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Distrito Nacional

Informa la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que, debido a las fuertes lluvias, cayó un árbol que obstruía un carril de la vía, en el sector Ensanche La Fe. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Además, comunicó inundaciones urbanas en la avenida Gregorio Luperón; no realizaron evacuaciones. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad. También comunicó inundación en la avenida 30 de Mayo, debido a las fuertes lluvias. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Pedernales

Informa la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) que, debido a las fuertes lluvias, cayó un árbol que obstruía un carril de la vía, en el kilómetro 43 de la carretera Enriquillo. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

San Cristóbal

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en Playa Najayo, afectando tres viviendas y desplazando a tres personas. Además, se produjeron inundaciones urbanas en el centro de la ciudad, en el sector Samoa y en el sector La Cabia (Yaguate). No hubo viviendas afectadas.

También informó que, debido a la saturación de los suelos, se produjo un deslizamiento de tierra y la caída de un árbol que obstaculizaba la vía en el sector Cambita Garabitos; fue restablecido el paso. Además, se desbordó la cañada La Feria, en el sector del mismo nombre, sin viviendas afectadas.

La Defensa Civil recibió la llamada del Sistema 9-1-1 informando sobre inundaciones urbanas en el sector El Buen Pastor: una vivienda afectada, sin desplazados. Además, tres personas fueron albergadas en la Oficina de la Defensa Civil por la caída de un árbol que afectó parcialmente su vivienda.

Asimismo, informó que, producto de las fuertes lluvias y la saturación del suelo, en Sabana Toro, quince personas fueron desplazadas como medida de precaución por la cercanía al río Yubaso. En el sector Los Ríos se produjeron inundaciones urbanas, resultando 20 viviendas anegadas, sin desplazados.

Distrito Nacional

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias, se produjo el desbordamiento de la cañada Bonavides, anegando 40 viviendas, sin desplazados. También se produjeron inundaciones urbanas en La Gallera de Arroyo Hondo, con 14 viviendas anegadas, sin desplazados.

En el sector La Puya, producto de la saturación de los suelos, cayó un árbol que afectó parcialmente tres viviendas, sin desplazados.

En Capotillo, 16 personas se encuentran en el albergue El Túnel por el aumento del caudal del río Isabela.

Debido a la saturación de los suelos, ocurrió un deslizamiento de tierra en la calle Hermanas Mirabal, en La Puya, resultando una vivienda parcialmente afectada; la propietaria no quiso ser desplazada.

Además, producto de las fuertes lluvias, resultaron 48 viviendas anegadas en la calle Moca, Villas Agrícolas, sin desplazados.

En Los Ríos, 20 viviendas resultaron anegadas, sin desplazados.

En el sector Buenos Aires de Herrera, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente dos viviendas, sin desplazados.

En El Café de Herrera, ocurrió un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente tres viviendas, con cinco personas desplazadas.

Repetimos textualmente detalles del boletín número 7

Santo Domingo Este

Informa la Defensa Civil que recibió llamada del Sistema 9-1-1 informando que un hombre, de datos desconocidos, fue arrastrado por una cañada sin nombre; fue rescatado con vida por comunitarios y llevado a un centro médico privado.

Además, debido a la saturación del suelo, ocurrió un deslizamiento de tierra en el que una vivienda resultó parcialmente afectada, con una persona desplazada.

Samaná

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias y la saturación del suelo, cayó un árbol que obstaculizaba la vía; fue cortado y removido.

Barahona

Informa la Defensa Civil que se produjo el desbordamiento del río Lemba, en el municipio Salinas. Además, cayó un árbol en la calle 10, Los Solares de Milton.

También cayó un árbol en la carretera Polo–Barahona, y otro en la carretera Barahona–Paraíso; ambos fueron cortados y removidos.

Asimismo, se reportó un árbol caído en la carretera Paraíso–Villa Nizao, el cual fue cortado y removido.

Se desbordó el río Platón, incomunicando las comunidades de Platón y Paraíso.

Un árbol cayó en la carretera Sánchez, frente al aeropuerto María Montes; fue cortado y removido.

Santo Domingo Oeste

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias y la saturación del suelo, ocurrió un deslizamiento de tierra donde una vivienda resultó parcialmente afectada, con una persona desplazada.

Duarte

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias y la saturación del suelo en Pimentel, se procedió a podar un árbol que representaba peligro para viviendas y transeúntes; fue cortado y removido.

Además, en el sector Mata Larga se realizó limpieza de cañada y corte de troncos que obstaculizaban el paso del agua.

Peravia

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias y los fuertes vientos, cayó un árbol que obstaculizaba la vía, afectando un vehículo; fue cortado y removido.

Monte Plata

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias, cayó un árbol que obstaculizaba la vía; fue cortado y removido.

San Pedro de Macorís

Informa la Defensa Civil que, producto de las fuertes lluvias, un árbol cayó en la vía; fue cortado y removido.

Monseñor Nouel

Informa la Defensa Civil que, debido a los fuertes vientos, cayó un árbol que obstaculizaba la vía; fue cortado y removido.

San Juan

Informa la Defensa Civil que, debido a los fuertes vientos, un árbol cayó en Vallejuelo, representando peligro para los transeúntes; fue cortado y removido.

San José de Ocoa

Informa el Cuerpo de Bomberos que la crecida del río Nizao, a la altura de Los Quemados, en el municipio Rancho Arriba, dejó parcialmente incomunicadas a unas 15 comunidades. Señaló que las lluvias en esta provincia no han sido tan fuertes, aunque constantes, por lo que algunos ríos y arroyos están ahora aumentando su caudal.