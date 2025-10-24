César Emilio Peralta retrocede y busca se anule su declaración de culpabilidad

La audiencia del acuerdo de culpabilidad ante un juez de los Estados Unidos en Puerto Rico en contra César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, fue suspendida luego de que este buscara la anulación de su declaración “alegando que su admisión no fue hecha de manera consciente ni voluntaria, y que la asistencia legal que recibió en ese momento fue ineficaz”.

Peralta se declaró culpable en 2022. De acuerdo al diario El Nuevo Día, de Puerto Rico la moción presentada el pasado 7 de octubre por su abogado Edwin Prado Galarzay cuenta con 62 páginas, acompañado de 10 anexos que suman cientos de páginas adicionales.

Ante la petición, el juez Pedro A. Delgado Hernández emitió una orden posponiendo sine die la vista de sentencia, originalmente programada para este jueves, y concedió una prórroga de 30 días solicitada por la Fiscalía federal que tendrá hasta el próximo 12 de noviembre para responder.

El diario relata que el fiscal federal Antonio Pérez Alonso explicó al Tribunal que el Gobierno de los Estados Unidos necesita responder de “manera adecuada y exhaustiva” a la extensa moción del acusado que “contiene acusaciones de gran peso”.

Para hacerlo, explicó, que el Gobierno debe discutir el contenido de las alegaciones con varias personas que no están empleadas por la Fiscalía Federal, y, posteriormente, redactar una “respuesta razonada y completa a la extensa moción del acusado”.

“El acusado tuvo amplio tiempo para redactar su moción de 62 páginas, según demuestra el expediente, que refleja que el acusado había estado contemplando presentar una moción para retirar su declaración de culpabilidad desde al menos el 19 de agosto”, dice El Nuevo Día.

Por tal razón, Pérez Alonso indicó que era “apropiado y justo que el Gobierno de los Estados Unidos” tuviera un tiempo razonable para poder responder.

La defensa de César Emilio Peralta solicitó la transcripción completa de la audiencia de 2022, cuando se declaró culpable, ya que considera que es esencial para demostrar si la declaración fue realizada “de manera consciente, voluntaria y con asistencia legal efectiva”, conforme la ley federal.

César Emilio Peralta fue acusado por un gran jurado federal el 28 de noviembre de 2018 y arrestado en Colombia en diciembre 2019. Este hombre fue extraditado a Puerto Rico, en donde llegó a un acuerdo para aceptar su culpa en noviembre de 2022.