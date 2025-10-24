Cañada Bonavides: El suplicio de los comunitarios ante el paso de las lluvias

La cañada de Bonavides, ubicada en Los Guandules, representa un suplicio para sus comunitarios en cada temporada ciclónica que amenaza con traer lluvias torrenciales.

El paso de la tormenta tropical Melissa no fue la excepción y así lo demuestran videos en la redes sociales grabados por los mismos residentes para exponer las circunstancias de desborde en la cañada.

"Aquí desde que se nublo todo el mundo está recogiendo los trastes porque se moja, es la cañada que se desborda. Estamos cansados de informar" manifestó con indignación Juan Rondón.

Afirmó que conscientes de su situación, desde tempranas horas levantan los ajuares del hogar lo más alto que puedan porque conocen de primera mano lo que las precipitaciones provocan. No obstante, esto no evita que el agua entre a sus casas llegando muchas veces hasta las piernas.

Las casas y las calles hablan por sí solas demostrando la humedad y basura que los rodea además de la aparente calma preparada que mantiene resignados a los vecinos.

Ejemplo de ello es Yuleisi Rojas quien explicó que aunque el agua suele entrarle a la casa con cada atisbo de lluvias copiosas se acostumbró a las circunstancias que vive desde hace más de 10 años.

En su caso, solo procura que su hijo de tres años esté en un mueble alto para evitar posibles enfermedades ante el desborde de las aguas y como dueña de un negocio de comida eleva sus productos lo más que pueda para no perderlos.

Rondón explicó que en varias ocasiones denunciaron el desborde de las cañadas a las autoridades correspondientes pero sus voces no son escuchadas.

"Son zonas vulnerables que requieren de las autoridades gubernamentales y municipales le presten atención" fueron sus palabras suplicando por auxilio para solución de las inundaciones.

Callejones

Las personas que viven en lo profundo de Los Guandules los efectos de la cañada se sufren de manera más significativa.

"Todas estas casas por aquí cogen agua, uno tiene que estar sacando agua todo el día hasta que baje" comentó Santo Ramírez, otro damnificado.

Indicó que cuando el aguacero golpea el agua se dirige directamente hacia las casa de los callejones imposibilitandoles desplazarse libremente.

Acostumbrados y resignados Santos Ramírez sostuvo que cuando el agua baja comienzan a barrer para facilitar su salida y colocan los ajuares en altos lugares para rescatarlos.

"Es un desastre" lamentó.