"En alerta roja no hay teteo”: El mensaje de la Defensa Civil a los ciudadanos irresponsables

La Defensa Civil hizo un llamado a la ciudadanía a que eviten las fiestas y actividades en las calles debido al riesgo que representan los efectos de la tormenta tropical Melissa en el país.

“Cuando estamos bajo alerta debido a la amenaza de un fenómeno hidrometeorológico no puede permitirse este tipo de acción (fiestas), mejor pásala chilling en tu casa tranquilito”, dice el audiovisual compartido por la institución en redes sociales.

El mensaje con el lema “en alerta roja no hay teteo” fue publicado luego de que se viralizaran una serie de videos donde ciudadanos se aglomeraban en las calles de distintos sectores de la capital en horas de la noche y la madrugada.

“Durante la alerta roja, la prioridad es tu seguridad”, reitera el organismo.

El pasado jueves la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que agentes de la Policía Nacional estarían realizando operativos para impedir que ciudadanos alteraran el orden público en medio de las alertas por el fenómeno hidrometeorológico.

Agentes de la Policía Nacional patrullan en sectores en alerta por la tormenta MelissaJorge Luis Martinez

El presidente Luis Abinader también dio instrucciones al ministro de Defensa para que el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada acompañen a los uniformados en la preservación de la seguridad ciudadana.

Melissa podría convertirse en huracán

Trayectoria de la tormenta MelissaCentro Nacional de Huracanes

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé que para el domingo la tormenta tropical Melissa se convierta en un “huracán mayor”.

Para este viernes, el fenómeno se encuentra a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

Melissa traerá días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas".

Provincias en alerta roja

La tormenta tropical Melissa ha dejado copiosas lluvias sobre la República DominicanaJorge Luis Martinez/LD

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha colocado a 12 provincias en alerta roja, en esta lista se encuentran Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.