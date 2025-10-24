Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Efectos de melissa 

Más 200 viviendas han resultado afectadas por efectos de Melissa

Como consecuencia de las lluvias, 203 viviendas que han resultado afectadas y otras 13 terminaron parcialmente dañadas.

1,080 personas han sido desplazadas de sus hogares por efectos de Melissa.

Santo Domingo, RD 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 1,080 personas han sido desplazadas y evacuadas a zonas seguras producto de las incidencias de la tormenta tropical Melissa.

Las lluvias y vientos asociados a la tormenta han dañado una carretera y dos puentes, generando dificultades en la movilidad. Además, 28 comunidades permanecen incomunicadas debido a las condiciones adversas.

Unas 77 personas permanecen albergadas en cuatro alberges oficiales, según informaron las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencias instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos.

En la mañana del viernes, el general Juan Manuel Méndez, director del COE, dijo que en sus 20 años de experiencia al frente de la institución nunca había visto un fenómeno tan errático como este.

Alertas

Se mantienen en alerta roja debido al paso de este fenómeno Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

