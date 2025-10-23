PUCMM analiza la gestión de Asuntos Corporativos en su quinta Jornada de Comunicación Corporativa

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, inauguró la 5.ª Jornada de Comunicación Corporativa PUCMM 2025, el espacio diferenciado de intercambio, investigación y actualización de conocimiento clave para los profesionales y estudiantes del sector.

La conferencia inaugural de la actividad formativa estuvo a cargo de Josefina Navarro, VP Senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, Banco BHD, con el título “Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”.

El vicerrector académico de la PUCMM, ingeniero Julio Ferreira, tuvo las palabras de apertura, mientras la doctora Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación, campus Santo Domingo, agradeció a los presentes.

De su lado, Gloria Zacarias, presidenta de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana, valoró la trayectoria de la jornada y la importancia del estudio del Estado de los Corporate Affairs, realizado por la academia.

Bajo el lema “Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”, Josefina Navarro contextualizó la función de la gestión de asuntos públicos y describió la evolución en el tiempo del crecimiento de la profesión, alcanzando la relevancia actual en su impacto en la sostenibilidad de la marca o institución, hasta presentar el caso de éxito del Banco BHD.

La actividad se desarrolla durante los días miércoles 22 y jueves 23 de octubre de 2025, y en ella exponen expertos, directivos, investigadores en Corporate Affairs o Asuntos Públicos de empresas e instituciones, compartiendo estrategias, aprendizajes, mejores prácticas, herramientas innovadoras y exitosas para la gestión de los Corporate Affairs o Asuntos Públicos.

La actividad, a través de conversatorios, charlas, presentación de mejores prácticas y casos de éxito, busca actualizar el conocimiento con un enfoque de acción centrado en el ser humano, explicó la doctora Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación.

Esta jornada se constituye única en su especie en la República Dominicana, reafirmando el compromiso de la universidad con la excelencia académica y la actualización profesional, y se realiza con el apoyo de los patrocinadores: Seguros Universal, AES Dominicana, Banco Popular Dominicano, S. A., Grupo Ramos, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM), Empresa Generadora de Electricidad Haina (EgeHaina), Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica, How to Be a Brand y Newlink Dominicana.

El evento está dirigido a un público diverso que incluye estudiantes de grado y postgrado de Comunicación Corporativa, Dircom y vicepresidentes de comunicaciones, asesores de empresas, teóricos, científicos activos, docentes, egresados y representantes de marcas, empresas, corporaciones, entidades de gobierno e instituciones no gubernamentales.

Este año el evento se realiza de manera virtual, producto del paso de la tormenta Melissa por República Dominicana, y está disponible por transmisión en vivo a través de la plataforma ZOOM y en las redes sociales de la escuela: @ExpresatePUCMM en Instagram y YouTube.

En el marco de su realización, se efectuará el reconocimiento a las mejores prácticas de las empresas en materia de comunicación corporativa e institucional; para este proceso, el público postuló a las empresas a través de la página oficial de la Escuela.

También se realizan los premios estudiantiles, por medio de los cuales se reconocen los trabajos sobresalientes de alumnos en el marco de mejores proyectos de investigación de grado.

La Jornada tiene su propio pódcast, y en esta edición, vuelve la conversación con expertos, quienes son entrevistados por los estudiantes en materia de los asuntos corporativos.

Toda la información respecto de la actividad se encuentra en su página web www.jornadacorporativa.com.

La jornada facilita también encuentros entre líderes de comunicación de marcas nacionales e internacionales, acercando a los estudiantes a las técnicas de gestión más innovadoras.