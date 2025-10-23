"La población debe permanecer en casa por un tema de seguridad" ante la tormenta Melissa

Tras una reunión en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader dispuso la suspensión de la jornada laboral, tanto en el sector público como privado, en las nueve provincias que se encuentran bajo alerta roja debido al paso de la tormenta tropical Melissa, que se ubica a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe y cuyo campo nuboso continuará provocando precipitaciones en la República Dominicana.

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales; demarcaciones donde también se ratificó la suspensión de las clases.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manel Méndez García, informó a los medios de comunicación que las medidas se mantienen hasta la finalización del jueves, cuando se revisarán las decisiones en otra reunión que será convocada por el presidente Abinader.

Vecinos sacan ajuares a lugares seguros por temor a tormenta Melissa Lea también

"La población debe permanecer en sus casas por un tema de seguridad", dijo Méndez García a los periodistas desde el Palacio Nacional.

El director del COE dijo que los sectores excluidos de las medidas anunciadas son el transporte de alimentos perecederos, combustibles y medicamentos. En el caso de los supermercados, estarán abiertos hasta las 10:00 de la noche.

El jefe de Estado reiteró el llamado a la población a ser precavidos y a dirigirse a lugares seguros, enfatizando la protección de vidas humanas.

“Lo que esperamos es que se aleje lo más posible, pero mientras tanto tenemos que ser precavidos”, exclamó el gobernante.

Un fenómeno “errático”

Las lluvias por Melissa generaron varias inundaciones urbanas en varios sectores del gran Santo Domingo, el cual seguirá bajo alerta rojaJorge Martínez / LD

El Centro de Operaciones de Emergencias definió a la tormenta tropical Melissa como un “fenómeno errático”.

"Su movimiento de traslación disminuyó a 4 kilómetros, por lo cual mantiene una incertidumbre en los organismos que manejamos estos temas", dijo Juan Manuel Méndez García, director del COE.

El director del COE también señaló que las lluvias que se esperan podrían sobrepasar hasta los 300 milímetros de lluvia.

Además, indicó que los modelos de pronóstico, el europeo y el de Estados Unidos, indican que las lluvias estarían incidiendo en el país desde la madrugada del jueves hasta incluso el viernes.

"Es por esto que se mantienen las mismas medidas anunciadas en el día de anoche para que la población, en las provincias que tenemos en alerta roja, no se arriesguen", dijo el director del COE.

El riesgo

Las lluvias continuarán este jueves y se extenderán hasta el fin de semanaJosé Alberto Maldonado/LD

La tormenta tropical Melissa disminuyó su movimiento de traslación a cuatro kilómetros lo que mantiene una incertidumbre en los organismos especializados en el tema.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó los riesgos que representa para el territorio nacional que este fenómeno se desplace a muy lenta velocidad, siendo los acumulados de lluvias el principal.

Ceballos indicó que lo preocupante son los acumulados de lluvia que dejará la tormenta cuando se acerque a la península de Haití. La ingeniera apuntó que favorece al país que el fenómeno se está desplazando hacia el noroeste muy lentamente.

“Ya en 48 horas estaría alejándose del territorio nacional y lo que nos sigue preocupando son los acumulados de lluvia que este sistema va estar dejando sobre todo hacia el litoral caribe”, manifestó.

Las demás provincias en alerta

El COE mantiene en alerta amarilla a La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia, Bahoruco; mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.