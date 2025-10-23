Meteorólogo recomienda salir de forma voluntaria a residentes en zonas vulnerables del suroeste

Este jueves se registran aguaceros sobre todo costa sur de República Dominicana, como se había pronosticado, y se estarán incrementando en Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, San Cristóbal, Peravia, el Gran Santo Domingo y otras, con acumulados que pudieran alcanzar los 150 milímetros.

Saddan Font Frías, encargado del Centro de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al ofrecer el informe, pidió a la población seguir atenta a la tormenta Melissa, aunque haya cambiado la trayectoria, ya que el amplio campo nuboso cubre el país.

Recomienda acatar las medidas de los organismos de socorro y, quienes viven en zona vulnerables, hacer evacuación voluntaria ante inundaciones inminentes por crecidas de ríos, arroyos y cañadas, sobre todo en las provincias en alerta roja y amarilla.

La tormenta Melissa se mueve lento y sigue fortaleciéndose, por lo que continuará dejando importantes precipitaciones en el país, con ráfagas de viento.

La tormenta tropical Melissa fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta las provincias de Barahona, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Peravia, Azua y Pedernales.

En alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís; Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco. Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Duarte y Santiago.