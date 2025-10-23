Lluvias de Melissa en Baní provocan caídas de árboles y aumento del oleaje en playas

Un frondoso árbol de casi 100 años de edad, que estaba plantado en el patio del local de la Dirección Provincial de Salud Publica, cayó estrepitosamente al pavimento de la calle Canela Mota, derribando a su paso parte de la verja perimetral de ese edificio público.

Según indicó el director de la Defensa Civil, Miguel Bello, este hecho se produjo alrededor de las 3:00 de esta tarde.

“Cuando intensificaron las lluvias esta tarde, sentimos el golpe como si hubiese caído un rayo, pero cuando salimos a mirar, vimos que fue la mata de gina de Salud Pública”, uno de los árboles mas viejos que quedaban aquí en el pueblo, dijo.

Parte de las ramas de ese viejo árbol cayeron sobre un vehículo estacionado en la vía, descubierto luego que los socorristas de la Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional y otros, empezaron las labores para despejar la vía.

Socorristas retiran el árbol que aplasto un vehículo.Listín Diario

No había nadie en el interior de este vehículo al momento del incidente, que resultó con el cristal delantero roto.

Luego que arreciaron las lluvias de Melissa, se ha reportado la caída de otros árboles en distintos barrios de la ciudad.

También a aumentado de forma considerable el oleaje en playa Los Almendros, donde algunos ciudadanos se acercan para visualizar los efectos de este fenómeno atmosférico.

La playa Los Almendros está ubicada al sur de esta ciudad sureña, la cual se encuentra en alerta roja desde ayer.