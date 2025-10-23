Las lluvias: un tema de preocupación en los barrios capitalinos

Ver llegar la temporada ciclónica o simplemente percibir que se asoman días lluviosos es sinónimo de preocupación para los barrios marginados de la capital dominicana.

Las incesantes inundaciones, esta vez provocadas por la tormenta tropical Melissa, no dan tregua a los comunitarios, quienes tienen que lidiar no solo con ellas en las calles, sino que invaden la privacidad de sus hogares.

Por ejemplo, la calle Aníbal Espinosa, antigua 28, en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional, es escenario de las inundaciones desde hace aproximadamente cinco décadas, según la comunitaria Deysi Pérez.

"¡Estamos en Venecia! Nos estamos ahogando, Luis (el presidente Luis Abinader), que haga algo o Carolina (la alcaldesa del Distrito Nacional), quien sea. Es ahogándonos que estamos. Uno no duerme aquí, ni na'. Esto tiene muchísimo así, más de 50 años; yo nací aquí y tengo 73, y siempre ha sido así, y vienen gobiernos y pasan gobiernos y no hacen nada", exclamó Pérez.

Euni Aristy también expresó que las aguas estancadas, a pesar de ser malolientes, también son un foco de infección para los moradores, en especial para sus tres hijos que residen con ella.

"Tengo tres niños, y los tengo con fiebre. Yo me caí en el lodo que se hace y uno de ellos se iba a ir por un hoyo; se le quedó la mitad del cuerpo", expresó Aristy.

Del mismo modo, José Rodríguez y Rafael Rodríguez indicaron que "cada vez que llueve uno no puede salir a la calle, no puede trabajar".

Rafael se dedica a la reparación de estufas y su hermano José a cuidar de su padre de 99 años, pero salir a realizar la actividad económica se le complica debido a la inundación en la calle donde residen, indicaron.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó este jueves que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa se extenderán hasta este fin de semana.

Hasta esta mañana, según informó el ingeniero civil Wagner Hernández, Melissa se encuentra a 345 kilómetros de Jamaica y unos 445 kilómetros de Haití con un rumbo inclinado más al norte.

Mientras que el COE mantiene en alerta roja a Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales.

En alerta amarilla continúan La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia, Bahoruco.

Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.