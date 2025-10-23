Lluvias siguen hasta el fin de semana por Melissa; medio millón los usuarios sin agua potable

Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa pueden extenderse hasta este fin de semana, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Con una trayectoria "errática" de vientos y velocidad de desplazamiento, sus precipitaciones se vuelven cada vez más fuertes y copiosas.

No obstante, el ingeniero civil Wagner Hernández aclaró que Melissa se encuentra a 345 kilómetros de Jamaica y unos 445 kilómetros de Haití con un rumbo inclinado más al norte.

"Se espera que estas condiciones de lluvia se extiendan también durante el fin de semana por lo que hay que estar la población atenta a los boletines del Indomet porque el ambiente seguirá lluvioso" explicó.

De esta manera las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales.

En alerta amarilla continúa La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia, Bahoruco,.

Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, estableció con carácter de urgencia que la población ubicado en alerta se mantengan pendientes de la evolución de este evento atmosférico realizando evacuaciones de carácter obligatorio.

"Ya no es ni siquiera preventivo, es obligatorio para evitar situaciones" exhortó.

Acueductos fuera de servicio

Se elevan 502,602 los usuarios sin servicio de agua potable, debido a que las lluvias han afectado 51 acueductos, de acuerdo con el reporte dado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Debido a las fuertes lluvias, fueron afectados por un incremento significativo en la turbidez del agua, provocando la salida de servicio del Sistema Isa Mana, afectado a los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, unos 144,813 habitantes 45,254 Hogares.