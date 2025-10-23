Juan Manuel Méndez: la población no debe descuidarse, estos eventos son impredecibles

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, llamó a la población a estar atenta a las informaciones ofrecidas por los organismos de socorro del Estado, respecto a la trayectoria y efectos de la tormenta tropical Melissa sobre el país.

Indicó que la mañana de este jueves se hablaba de una trayectoria y actualmente existe otra distinta, que ubica a la tormenta más cerca del territorio nacional.

“Es importante que la población en las provincias alertadas y en el resto del país estén muy pendientes de la evolución de este evento porque las proyecciones que tenemos es de muchas precipitaciones esta tarde, mañana y probablemente hasta el sábado, la población no debe descuidarse aunque tenemos varios días con el país en alerta, estos eventos son impredecibles”, dijo Juan Manuel Méndez.

Asimismo, invitó a todos los organismos de socorro a realizar evacuaciones “obligatorias” en aquellas zonas más vulnerables.

Lluvias siguen hasta el fin de semana por Melissa; medio millón los usuarios sin agua potable Lea también

“Ya no es ni siquiera preventivo, es obligatorio las evacuaciones para evitar situaciones con los suelos saturados como los tenemos”, dijo.

Se espera que debido al campo nuboso que se encuentra sobre el territorio nacional, las lluvias sean más intensas durantes este jueves y viernes.

Melissa ha disminuido sus vientos máximos han disminuido a 75 kilómetros por hora y su velocidad a 4 kilómetros por hora y se encuentra aproximadamente a unos 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 355 kilómetros de Kingston (Jamaica).

Esto implica que continúa el pronóstico de lluvias significativas durante el día de hoy en todas esas provincias del litoral caribeño, especialmente hacia el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristobal, Azua, Pedernales... y otras que están en amarillo”, dijo el predictor del Instituto Nacional de Meteorologia (Indomet) Wagner Rivera.

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

Mientras que en amarilla están, La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Mientras que en verde están; María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.