Inundaciones en calles de El Almirante por Melissa: "Eso parece el río Ozama y nadie hace nada"

La avenida La Pista del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, es una de las principales causas de la preocupación que sienten los residentes cuando el país recibe la temporada ciclónica.

Las líneas amarillas de esta vía, que tiene cuatro carriles, divididos en dos para cada orientación, desaparecen desde que inician las lluvias.

Video Inundaciones en calles de El Almirante: "Eso parece el río Ozama y nadie hace nada"





Para moradores y residentes, este tramo, situado a tan solo metros del cuartel general del Cuerpo de Bomberos perteneciente al municipio, ha dejado de ser este miércoles una calle para convertirse en "un río" debido a las precipitaciones, en el cual solo algunos vehículos logran atravesar.

A pesar de exponer constantemente el estancamiento del agua, aseguran no tener ninguna respuesta de las autoridades gubernamentales y locales.

"Eso parece el río Ozama o el mar aquí. Y nadie hace nada. No, no están limpiando. No, nada, nada. Aquí no se hace nada de eso", dijo Joanna Merán al ser entrevistada durante un recorrido realizado por reporteros del Listín Diario.

las aceras de la avenida La Pista en El Almirante sin acceso debido al agua estancada en los alrededores.José Alberto Maldonado

Merán no vive en la demarcación, pero no tiene otra opción que acudir desde Elías Piña hacia el hogar de su madre para protegerla de las inundaciones, quien habita la comarca desde hace más de 20 años.

"Aquí (las autoridades) no han hecho nada. Soy de Elías Piña y cuando hay este sistema de agua tengo que venir obligado para socorrer a mi mamá", afirmó.

Ante la omisión de las autoridades, los comunitarios se han sentido en la obligación de implementar medidas preventivas para no ser afectados por la tormenta Melissa, la cual se aproxima al territorio dominicano.

"(Nos preparamos) con fundas en los pies, ponemos sacos con piedras en las afueras de las casas", explicó Merán, quien dijo además que acuden al supermercado para abastecerse de alimentos.

"La luz es un bombillito de Navidad"

Además de dificultades que provocan el cúmulo de agua en las calles, los habitantes de El Almirante están siendo afectados por fallos en el servicio de electricidad en la zona.

"La luz ayer se fue, tenemos luz que vino ahorita y se fue después. Es un bombillito de Navidad; es verdad que viene la Navidad, pero no es eso, es que aquí se va la luz...", lamentó Merán.

Asimismo, aseguró no haber visualizado brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este recogiendo los desechos sólidos que se encuentran en las orillas de algunas calles.

"¿Dónde? Busque (a alguien) que le diga, aquí no aparece eso", dijo al responder la pregunta de este medio sobre las acciones del Ayuntamiento.

Joanna Merán, mientras conversaba con periodistas.José Alberto Maldonado

tormenta Melissa

Las provincias colocadas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) son las siguientes: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

Los municipios y localidades situados en esas provincias podrían estar sometidos a aguaceros, razón por la cual las autoridades recomiendan a los habitantes mantenerse protegidos, evitando permanecer en lugares vulnerables.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Elías Piña, El Seibo, La Romana, Independencia y La Altagracia (incluyendo la Isla Saona), mientras que en verde Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La tormenta tropical Melissa está aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 4 kilómetros por hora y se espera que siga reduciendo su movimiento de traslación. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores, pudiendo alcanzar este jueves el nivel de huracán categoría I.