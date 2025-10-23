Efectos de la tormenta Melissa se sienten en el sur del país desde tempranas horas de este jueves

Desde horas tempranas de este jueves se registran lluvias, vientos y tronadas en el litoral sur de la República Dominicana, por la cercanía de la tormenta tropical Melissa, que continúa desplazándose lentamente sobre el mar Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que se espera que Melissa “serpentee” sobre el centro del Caribe durante varios días y pronostica que podría convertirse en un huracán mayor a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana.

Recomendó a los países de la región mantenerse vigilantes: “Se insta a los intereses en Jamaica, Haití, Cuba y la República Dominicana a continuar monitoreando los pronósticos más recientes”.

Debido al movimiento lento del fenómeno, el riesgo de un período prolongado de vientos fuertes aumenta considerablemente para Jamaica y la península de Tiburón, en Haití. Estos vientos podrían comenzar a sentirse desde el viernes y continuar incrementándose durante el fin de semana, por lo que llaman a completar rápidamente los preparativos para proteger vidas y propiedades.

Además, el NHC advierte que Melissa producirá fuertes lluvias en partes de República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales.