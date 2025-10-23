Tormenta Melissa: COE reporta 3 adultos mayores evacuados por deslizamientos de tierra

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en su primer boletín correspondiente a la mañana de este jueves, reporta que por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa, 46 acueductos resultaron afectados, por lo que 391,223 usuarios están sin acceso al agua potable en distintas comunidades.

Los organismos de emergencia también reportan varias calles y avenidas anegadas en Santo Domingo, caída de árboles y semáforos, deslizamientos de tierra y cerca de cien personas desplazadas de manera preventiva en distintas provincias, principalmente en San Juan, Santiago Rodríguez y San Cristóbal.

En tanto, que mantiene bajo alerta roja a nueve provincias; 13 en alerta amarilla y provincias en alerta Verde, por posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

San Juan

La Defensa Civil reportó que 42 personas fueron albergadas de manera preventiva en el sector Agua Debajo de la Presa de Sabaneta que se encuentra vertiendo libremente. De ellas, 32 están en el Estadio Hermanos Suárez y 10 en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Además, unas 55 personas fueron trasladadas a casas de familiares y amigos como medida preventiva ante el riesgo por acumulación de agua en la zona.

En el Gran Santo Domingo

La Comisión Militar y Policial (Comipol) informó que las lluvias inundaron avenidas y pasos a desnivel, entre ellos: Paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez; paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes; 27 de Febrero con avenida Duarte; tramos de la Autopista 30 de Mayo y de la Avenida Luperón. La avenida Francisco Alberto Caamaño (Puente Flotante); Avenida Abraham Lincoln con Correa y Cidrón; el paso a desnivel de la Gregorio Luperón frente a las Fuerzas Armadas y el túnel de Las Américas (dirección Oeste-Este), entre otros

También se reportó la caída de un semáforo en la Autopista 30 de Mayo, esquina calle San Juan Bautista, incidente que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos con apoyo operativo de Comipol.

En el Distrito Nacional, la Defensa Civil indicó que un deslizamiento de tierra afectó la vivienda de la señora Petronila Díaz, de 73 años, quien fue trasladada a la casa de un familiar.

San Pedro de Macorís

Un árbol cayó debido a las fuertes lluvias en el kilómetro 45 de la Autovía del Este, obstruyendo parcialmente la vía. La situación fue atendida por unidades de Comipol, que removieron los escombros.

San Cristóbal

Las lluvias provocaron la caída de otro árbol en el kilómetro 3 de la Autopista 6 de Noviembre, bloqueando dos carriles. El tránsito fue restablecido tras el retiro de los restos.

Además, un deslizamiento de tierra afectó una vivienda y obligó al desplazamiento de dos adultos mayores: Ovidio Figueroa (85) y Benito Morillo (69), quienes fueron acogidos en casas de familiares.

Santiago Rodríguez

La Defensa Civil desplazó 15 personas de manera preventiva en la comunidad de Sabaneta, debido a que sus viviendas se encuentran en una zona vulnerable a inundaciones.

Pedernales

Los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol que obstruía la vía. La Defensa Civil logró removerlo y restablecer el tránsito.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta las provincias de Barahona, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Peravia, Azua y Pedernales.

En alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís; Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco. Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Duarte y Santiago.