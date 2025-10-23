CMD llama a no consumir agua contaminada y medidas de higiene para evitar enfermedades con las lluvias

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, recomendó que, a raíz de las lluvias por la tormenta Melissa, es prudente trabajar, todos, unidos a las autoridades de salud, para adoptar medidas preventivas y evitar enfermedades; sobre todo aquellas del tipo infecto contagiosas.

“Es necesario detectar aquellas zonas más afectadas por las lluvias, para crear cordón epidemiológico. La distribución de jabón y cloro por el Ministerio de Salud Pública (MSP) es importante” indicó.

Planteó que todos deben educar, participar, comunicarle y orientar a la población sobre las medidas a tomar en estos momentos y mitigar la propagación de brotes epidémicos.

En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano llamó a la población a adoptar las siguientes medidas preventivas tendente a evitar enfermase.

Recomendamos al pueblo consumir agua potable y alimentos no contaminados. Éstas dos medidas son totalmente fundamentales en éstos momentos de lluvias. De igual forma es recomendable no caminar descalzo, lavarse las manos frecuentemente es una buena medida. No es recomendable bañarse en las lluvias sobre todo en lugares con aguas altamente contaminadas.

Evitar el hacinamiento, estar en contacto de muchas personas es un factor que favorece los brotes epidémicos. De igual forma tener actualizado sus vacunas.

Elimine las basuras y las aguas estancada. La higiene de su hogar es una medida prudente. Mantén tu cuerpo limpio, seco y cubierto. No se automedique. Frente a cualquier síntoma que presente visite al médico.

