Barrios y sectores de Tamayo resultan inundados por lluvias de la tormenta Melissa

Las lluvias causadas por la tormenta Melissa, mantienen inundados los barrios La Altagracia, María Montes y un tramo de la avenida Libertad en Tamayo, municipio de la provincia Bahoruco.

Yohanna Vólquez, una residente afectada por el cumulo de agua estancada en las vías, pidió a las autoridades resolver definitivamente el problema de las inundaciones.

Mientras que la alcaldesa Juana Cristina Mateo aseguró que la situación está controlada y resaltó las labores de limpieza de los filtrantes para permitir la salida de las aguas de las lluvia.

La ejecutiva municipal, aseguró que si para de llover "Tamayo amanece seco, pero seguimos insistiendo en que el drenaje pluvial es la solución definitiva al problema".

Expresó que tanto el ayuntamiento como el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) están en sesión permanente ante cualquier eventualidad que pueda ocasionar Melissa.