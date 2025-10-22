Ricardo de los Santos: Las tres causales fueron frases de campañas de todos los partidos

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, expresó que para aprobar el aborto en República Dominicana hay que modificar la Constitución, en su artículo 37, debido a que este expresa que la vida es inalienable desde la concepción hasta la muerte.

Al participar en el programa “El Día” que se transmite por Telesistema, indicó que a pesar de esto, el Código Penal aprobado recientemente contempla la interrupción del embarazo en dos casos particulares, “cuando la vida de la madre, del feto o de ambos peligra”, porque “solo en ese artículo hay dos causales”.

Dijo que la promesa de aprobar las tres causales fueron “frases de campaña” utilizadas por todos los partidos políticos, no solo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Eso fueron frases de campaña no solo del PRM sino de todos los partidos políticos en campaña y nosotros fuimos los que nos atrevimos, siendo mayoría en el Congreso, en darle un nuevo Código (Penal) a la sociedad dominicana”, indicó de los Santos.

Al hablar sobre los casos de incesto, informó que a pesar de que todavía no existe una normativa en el Congreso Nacional para evitar el embarazo cuando un familiar abuse de una mujer, debe impulsarse una ley especial que permita discutir este tema.

Sesión de este jueves

Ricardo de los Santos explicó que si las lluvias permiten, este jueves el Pleno del Senado de la República se reunirá para aprobar en segunda lectura el Código Procesal Penal y luego enviarlo a la Cámara de Diputados, para su conocimiento y aprobación.

Dijo que antes del 11 de diciembre espera que esta pieza esté aprobada por el Congreso Nacional.