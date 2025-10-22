Multas de hasta 30 mil pesos para propietarios animales detenidos en calles de Dajabón

La Alcaldía de Dajabón multará a los propietarios de caballos, res y ovejos que sean detenidos deambulando en las calles del municipio, con multas que van desde RD$ 10,000 hasta RD$ 30,000 mil pesos.

El alcalde de Dajabón Santiago Riveron dijo que la multa por una res es de 20 mil pesos, por un caballo 30 mil, mientras que cerdos y ovejos pagarán 10 mil.

Adicional a esto, el alcalde precisó que por día que pasen detenidos se cobrara una mora de 300 pesos y al pasar 15 días los animales que no sean reclamados serán subastados o donados.

“Y por cada día que pasen presos esos animales se habla de 300 pesos por día, a los 15 días no han reclamado serán subastado o entregado al asilo de ancianos, después que hayamos agotado el proceso”, expresó el alcalde.

Riveron destacó que el animal que encuentren y detengan en las calles deambulando por el descuido de sus propietarios van a tener que pagar la multa.