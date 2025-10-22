Meteorólogo llama a no bajar la guardia, el peligro por la tormenta Melissa no ha pasado

La población dominicana no debe bajar la guardia, aunque vea una disminución en la intensidad de las lluvias en el día de hoy, ya que la tormenta Melissa está casi estacionaria y podría convertirse en huracán este jueves.

El meteorólogo Saddan Font Frías, encargado del Centro de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), llama tomar en cuenta que la amenaza persiste, pues solo en una hora el martes cayeron 70 milímetros de lluvia, los suelos están saturados y seguirán las precipitaciones.

El experto entiende que este tipo de fenómeno “puede llegar a ser engañoso, porque tiene una estructura dinámica. El peligro no ha pasado, las precipitaciones hoy serán mayores sobre la franja del sur del país, aunque se visualice una disminución en otros lugares, para la madrugada del jueves y viernes pueden aumentar de manera significativa”.

A medida que el sistema comience acercarse al este noreste, se prevé que vuelva a aumentar significativamente ese potencial y que pudiera aumentar las inundaciones.

Resalta que al sistema reducir la traslación tiene posibilidad incorporar energía e incrementarse a huracán.

Mientras que el informe del Indomet establece que para mañana jueves, Melissa continuará moviéndose lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste de la Republica Dominicana, por tanto, las condiciones meteorológicas continuarán bastante favorables para que continúen los nublados casi de manera constante en todo el país, generando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían ser especialmente intensos y frecuentes hacia el suroeste y sureste de la nación al finalizar la tarde y en horas de la noche. Es decir, sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Vehículos se desplazan por una calle inundada durante la Tormenta Melissa.Jorge Martínez /Listín Diario

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en sectores vulnerables, se mantienen bajo alerta Samaná, La Vega, San Cristóbal, El Seibo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, Independencia, Santo Domingo y Distrito Nacional, Peravia, Sánchez Ramírez, Baoruco, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona, Monte Plata, Elías Piña, La Altagracia, Hato Mayor

Se fortalecerá Melissa

Posible trayectoria de la tormenta MelissaFuente externa

La tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que siga reduciendo su movimiento de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y nor/noroeste en los días siguientes. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días. Este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves.