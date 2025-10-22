Melissa podría convertirse en huracán mañana; se mantienen alertas por fuertes lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet) informa que desde tempranas horas de este miércoles, la tormenta tropical Melissa mantiene un cielo con bastante nubosidad en gran parte del país, mientras se producen aguaceros dispersos y algunas tronadas en poblados del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.

En provincias como: La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Melissa mantendrá los nublados sobre el territorio dominicano acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados en de las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elias Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en sectores vulnerables, se mantienen bajo alerta Samaná, La Vega, San Cristóbal, El Seibo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, Independencia, Santo Domingo y Distrito Nacional, Peravia, Sánchez Ramírez, Baoruco, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona, Monte Plata, Elías Piña, La Altagracia, Hato Mayor

Meteorólogo llama a no bajar la guardia, el peligro por la tormenta Melissa no ha pasado Lea también

Se fortalecerá Melissa

La imagen muestra el campo nuboso de la tormenta Melissa que cubre desde el centro del mar Caribe hasta las costas sur de la República Dominicana y de HaitíFuente externa

La tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que siga reduciendo su movimiento de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y nor/noroeste en los días siguientes. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días. Este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como, por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, en la costa Atlántica y caribeña, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

Para mañana jueves, Melissa continuará moviéndose lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste de la República Dominicana, por tanto, continuará generando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían ser especialmente intensos y frecuentes hacia el suroeste y sureste de la nación al finalizar la tarde y en horas de la noche. Es decir, sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras.