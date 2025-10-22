Matrimonios se reúnen para celebrar aniversario de movimiento matrimonial

El Encuentro Matrimonial Mundial (EMM) en la República Dominicana celebró su Asamblea Nacional de Comunidades, en el marco del 48º aniversario de la presencia del movimiento en el país.

La jornada congregó a más de 250 matrimonios y sacerdotes, provenientes de las arquidiócesis y diócesis donde el movimiento mantiene su labor pastoral.

El encuentro tuvo lugar en la Arquidiócesis de Santiago.

La asamblea se desarrolló bajo el tema “Remando juntos con amor y alegría a donde Dios nos envía”, inspirado en el Evangelio de Lucas 5, 1-11, evangelio que anima el servicio del nuevo Equipo Eclesial Nacional, conformado por el matrimonio, de los puertoplateños, Neftalí y Esiel Lamouth, junto al Padre Juan Naveo, quiénes animaron a la familia del Encuentro Matrimonial Mundial a renovar su compromiso en el servicio desde la confianza en Dios, la alegría y la unidad.

La Eucaristía central fue presidida por Monseñor Andrés Amaury Rosario, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, quien exhortó a los matrimonios a mantenerse en oración para así obtener Fuerza para superar las pruebas.

“Luz, para ver con claridad el camino que recorren juntos y sabiduría, para actuar con amor y equilibrio ante cada situación”, indicó.

La celebración se desarrolló en un ambiente de alegría, unidad y fraternidad.

El programa concluyó con presentaciones artísticas ofrecidas por diversas comunidades del movimiento, expresando la riqueza cultural y espiritual que caracteriza a los miembros del movimiento. También contó con la participación de la Tuna Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).