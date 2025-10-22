Lluvias por tormenta Melissa seguirán este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorologia (Indomet) indicó que la tormenta tropical Melissa mantendrá aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento este miércoles.

Las provincias donde principalmente se esperan estas lluvias son el Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata.

Así como La Vega, Monseñor Nouel, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan y Elias Piña.

El organismo expresó que Melissa se localiza la mañana de este miércoles a 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

La imagen muestra el campo nuboso de la tormenta Melissa que cubre desde el centro del mar Caribe hasta las costas sur de la República Dominicana y de HaitíFuente externa

El indomet precisó que este fenómeno se mueve a 11 kilómetros por hora y se espera reduzca su velocidad en los próximos días, provocando más lluvias.

Melissa tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con fuertes vientos y se espera continúe su fortalecimiento y para mañana sea un huracán categoría 1.

Alertas por tormenta melissa

La alerta fue elevada tras una reunión en el Palacio Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta roja a las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

La alerta roja significa que esa determinada demarcación está expuesta a un mayor peligro ante el paso del fenómeno atmosférico; las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.

En alerta amarilla las autoridades mantienen a La Vega, Hato Mayor, San Pedro de Macorís,Elías Piña, El Seibo, La Romana,Independencia y La Altagracia(incluyendo la Isla Saona).

Se coloca la alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia; la misma llama a la población de esas áreas a dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo.

Mientras que en alerta verde se encuentran Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea parcial o total.

Condiciones marítimas

El Indomet recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de las costas Atlántica y Caribeña permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como, por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, en la costa Atlántica y caribeña, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.