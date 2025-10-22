Se entrega implicado en la muerte de un hombre frente al palacio de justicia de SFM

Se entregó de manera voluntaria a las autoridades el joven Johan Gilberto Cortorreal Polanco, alias “Kiko Peine Largo”, quien es acusado de participar en la muerte de Luis Gustavo Grullón de Aza, alias “Nini”, en un hecho registrado el pasado 26 de agosto, frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís , provincia Duarte.

Cortorreal Polanco se presentó ante las autoridades acompañado de su representante legal, Ridharmis Rodríguez, tras ser señalada por el Ministerio Público como la persona que presuntamente coordinó y contrató a los sicarios para ejecutar el crimen.

Según el expediente de la medida de coerción, la cual también involucra al alguacil Antonio Jhosue Morel Aquiles, “Kiko Peine Largo” habría sido el intermediario para contactar a los imputados Ricky Alberto Hernández, alias «Moreno el Gordo» o «Moreno el Guapo», y Winder Jaime De los Santos, alias «Desconfianza», quienes ya cumplen prisión preventiva por este caso.

El hecho ocurrió la mañana del martes 26 de agosto de 2025 en la calle Colón, próximo al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde perdió la vida Luis Gustavo Grullón de Aza, alias “Nini”, quien, previo al momento de su muerte, se disponía a declarar como testigo en un proceso judicial relacionado con un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres , ubicado en San Cristóbal.

En la escena, la Policía Científica reconoció casquillos y otras evidencias, además de ocupar la motocicleta en que se desplazaba el occiso, una pistola calibre 9 mm con ocho cápsulas y un teléfono celular.

Grullón de Aza contaba también con una orden de arresto pendiente por homicidio ocurrido en diciembre de 2024.