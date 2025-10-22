¿Por qué pueden ocurrir deslizamientos de tierra y roca en Barahona y Santo Domingo?

Osiris de León advierte que el amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Melissa podría provocar deslizamientos de tierra y de bloque de rocas en sur del país, ya que seguirán las lluvias las próximas 72 horas.

Dice que, aunque las lluvias sean superficiales en algunas localidades, se generarán inundaciones repentinas, por lo que la población debe mantenerse atenta, ya que ese campo nuboso cubre desde el centro del mar Caribe hasta las costas sur de la República Dominicana y de Haití.

“Durante el día de hoy miércoles, el jueves y viernes, continuarán las lluvias en el litoral sur de la República Dominicana, con mayor intensidad en la península sur de Barahona y en Santo Domingo, y en menor intensidad en las demás zonas de la costa sur dominicana, con la particularidad de que ya los suelos están saturados y las lluvias escurren superficialmente y generan inundaciones repentinas.

El centro de la tormenta Melissa está prácticamente en el mismo lugar que estaba ayer, su campo nuboso se extiende mayormente a la zona noreste todavía va estar tocando la costa sur, y eso implica que las personas que viven en zonas vulnerables deben tener el debido cuidado ante inundaciones repentinas.

Mayores valores de lluvia

Las lluvias caídas ayer sobre santo domingo inundaron calles y avenidas, creando taponamientos y retrasando el movimiento de los ciudadanos.LISTIN DIARIO

En laderas de montañas de la península sur de Barahona podrían producirse deslizamientos de tierras y de bloques de rocas, incluyendo en la carretera de Barahona a Enriquillo, explica el geólogo.

En tanto que, para Pedernales, Oviedo, Juancho, Enriquillo, Paraíso, Polo y Barahona seguirán teniendo lluvias importantes durante las próximas 72 horas.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve a 4 kilómetros por hora, casi estacionario.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió también sobre fuertes oleajes y corrientes que afectarán a las costas de Haití, República Dominicana, Jamaica y el este de Cuba en los próximos días.