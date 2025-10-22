Barahona cuenta con casi 500 albergues para paso de tormenta tropical Melissa

Justo a cuando pasaban 27 minutos del mediodía de este miércoles, comenzó a llover copiosamente sobre Barahona, así como en sus 12 municipios y gran de las otras provincias: Pedernales, Bahoruco e Independencia como consecuencia de los abundantes aguaceros pronosticados por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), como consecuencia de la tormenta tropical Melissa a su paso por la República Dominicana.

De inmediato por las lluvias caídas pudieron apreciarse calles y avenidas de esta localidad que parecían ríos, mientras personas que se movilizaban tanto en sus vehículos y motocicletas circulaban con cierta lentitud por la cantidad de agua que en las vías.

Sin embargo, pese a que comenzó a llover pasado el mediodía y se observaban altos volúmenes de agua que circulaban por las distintas vías de aquí, hasta el momento no habían sido llevados personas a los albergues previamente identificados por la Defensa Civil, así como el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), tanto provincial como municipal.

En tanto que desde las primeras horas de la mañana de este miércoles el alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz, encabezó las brigadas que limpiaban cañadas e imbornales, con el objetivo de prevenir inundaciones en caso de que las lluvias de la tormenta tropical Melissa lo provoquen.

Asimismo, la gobernadora Oneida Catalina Féliz Medina, el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, el senador Moisés Ayala Pérez, entre otras autoridades supervisaban los trabajos de limpieza sobre el arroyo “Moringa” en el municipio Vicente Noble, afluente que inunda a varios sectores de esta localidad.

Habilitación de albergues

El director regional de la Defensa Civil, dijo, además, que ese organismo se encuentra en la fase de habilitar los albergues disponibles para alojar a familias o personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

Indicó que coordinan con el Ministerio de Educación, a través de sus respectivos sectoriales: Regional 01 y Distrito Educativo 0103, porque en su mayoría los albergues son centros escolares, aunque las escuelas es el último recurso a utilizar en caso de cualquier eventualidad.

Reveló que tienen debidamente identificados a nivel de la provincia 450 albergues entre escuelas, casas de familiares, amigos, relacionados, centros comunitarios e iglesias para llevar a personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

Desempolvan y aceitan herramientas

Voluntarios de la Defensa Civil se preparaban desde la tarde de este martes para hacer frente a los posibles impactos que pudieran provocar las lluvias sobre esta provincia y la región como consecuencia de la tormenta tropical Melissa.

Como parte de las estrategias o los protocolos establecidos para gestionar el riesgo de desastre: antes, durante y después del paso de un fenómeno voluntarios colocaban aceites y gasolina a motosierra, mientras hachas y machetes eran amolados, armas usadas para asistir a cualquier persona que lo requiera en caso de cualquier eventualidad.