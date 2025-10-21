¿Vives en una zona vulnerable ante el paso de Melissa? Revisa los albergues disponibles

La Defensa Civil informó que por los pronósticos ante el posible paso de la tormenta Melissa por República Dominicana, cuentan con unos 2,800 albergues disponibles a nivel nacional.

La entidad pidió a la población que habita en zonas vulnerables verificar su centro colectivo más cercano a través de la página web de la institución (https://defensacivil.gob.do/) o en sus redes sociales, escaneando un código QR desarrollado para esos fines.

Defensa Civil explicó que reunió este martes a todos sus directores provinciales, con la finalidad de trazar las medidas de prevención necesarias ante el posible paso de Melissa, que se encuentra en aguas del mar Caribe, y por el que se declararon 21 provincias en alerta.

El encuentro estuvo encabezado por el subdirector ejecutivo del organismo naranja, Bernardo Rodríguez, quien llamó a los directores a activar los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), junto a las gobernadoras, quienes los encabezan a nivel provincial, y a los alcaldes a nivel municipal, en las localidades bajo alerta.

provincias en alerta por tormenta melissa

Posible trayectoria de la tormenta MelissaFuente externa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta amarilla para 13 provincias, entre ellas La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, San Juan, Pedernales, Barahona y Azua.

Mientras que en alerta verde están Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, El Seibo, Independencia, Hato Mayor y Bahoruco.

La Defensa Civil recomienda a la población estar atenta a las informaciones emitidas por los organismos oficiales y actuar con prudencia.