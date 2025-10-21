Piden estar al tanto a las presas por altos volúmenes de agua ante tormenta Melissa

El Comité de Presas y Embalses (COPRE) se encuentra en sesión permanente y pide a la población que vive aguas abajo de las presas a prestar atención a las medidas que se adopten, dado los altos volúmenes que presentan algunas.

El ingeniero Fausto Colón, del COPRE, citó a Sabaneta, Tavera y Monción como las presas en la franja donde hasta ahora se prevé que la tormenta Melissa ocasionaría mayor impacto, de seguir su modelo de pronóstico, que aún es indefinido. Esas presas presentan altos niveles de agua, al igual que Valdesia.

Especificó que los caudales que se presentan en esos ríos no se deben a que las presas han sido desfogadas, sino a que están operando en doble turbina, aprovechando el agua para la generación de energía eléctrica.

Anunció que tomarán algunas medidas, por lo que la población debe estar atenta a los organismos de protección civil, en este caso el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Indomet y el COPRE, entre otros.

El cuadro muestra los niveles de las presasCopre

Detalle presa por presa

En ese sentido, Colón explicó que la presa de Sabaneta, en San Juan, está vertiendo mínimamente; es de vertido libre, no hay que operarla, por lo que hay que prestar atención quienes viven aguas abajo de la presa.

La presa de Tavera, aunque está hacia el Cibao, en la cuenca va a caer mucha agua. Tiene un alto nivel y se están generando las dos turbinas. Hay agua suficiente en el cauce del río y no descartan que sea operada.

“Si hay que hacer apertura de compuerta, se hace, manteniendo generación bastante”, pero hay avisos de inundaciones.

La presa de Monción, en Mao, está en un nivel alto porque había estado lloviendo. Se está generando con doble turbina y, según explicó Colón, en esa y en todas las presas se están manejando con el manual de operaciones.

La presa de Hatillo está al 97 % de su máxima capacidad. Es de vertido libre, por lo que la población que vive, sobre todo en el Bajo Yuna, debe mantenerse al tanto de los boletines informativos, ya que ese embalse no se puede operar.

La presa de Rincón, en La Vega, está operando normal, y la de Sabana Yegua, en Azua, está bastante estable, en un 65 %.

El COPRE se mantiene reunido para la toma de decisiones de operación, de acuerdo con los pronósticos de Indomet.