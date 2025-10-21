Osiris de León cita los poblados que tendrán mayores acumulados de lluvia desde esta tarde

A partir de la tarde de este martes las lluvias que se pronostican serán torrenciales en la mitad sur de la Republica Dominicana, principalmente en la costa, Santo Domingo, y en el suroeste, las que continuarán durante miércoles y jueves, por lo que quienes viven en zonas bajas, y cerca de ríos, arroyos y cañadas, deben estar muy alertas.

La advertencia la hace el geólogo Osiris de León, quien explicó sobre “la posible ruta de la tormenta Melissa por el mar Caribe, campo nuboso asociado en su zona noreste, y zonas de lluvias sobre el sur de RD durante la noche de este martes, miércoles, y días subsiguientes”.

Hasta este martes, las zonas donde se esperan mayores volúmenes de lluvias son el centro del mar Caribe, pero las bandas nubosas del extremo noreste de Melissa descargarán acumulados entre 200 y 300 milímetros de lluvias por metro cuadrado en zonas del litoral sur y suroeste del país.

“Pero mayormente sobre la península sur de Barahona lo que incluye a Pedernales, Oviedo, Juancho, Enriquillo, Paraíso, Barahona, Duvergé, Jimaní, Neiba, Tamayo, Vicente Noble, San Juan, Azua, Padre Las Casas, San José de Ocoa, Baní, San Cristóbal, Santo Domingo Alcarrizos, Villa Altagracia, Bonao, Boca Chica, San Pedro de Macorís, y vecindades de esas localidades” escribió Osiris de León a Listín Diario, desde Brasil donde se encuentra en una actividad de la Academia de Ciencias.

De acuerdo con el más reciente boletín del Indomet, la tormenta tropical Melissa se mueve hacia el oeste a unos 22 km/h y se espera se sea más lento su movimiento de traslación, seguido de un movimiento hacia el noroeste y norte. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento durante los próximos días. Este sistema podría convertirse en huracán.

