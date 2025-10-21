Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

tormenta melissa

Estas son las nueve provincias bajo alerta roja por el paso de la tormenta Melissa

Las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.

La alerta fue elevada tras una reunión en el Palacio Nacional

Javier FloresSanto Domingo, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tras una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el presidente Luis Abinader, colocó bajo alerta roja a las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

De acuerdo con el propio COE, la alerta roja significa que esa determinada demarcación está expuesta a un mayor peligro ante el paso del fenómeno atmosférico; las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.

En alerta amarilla las autoridades mantienen a La Vega, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Elías Piña, El Seibo, La Romana, Independencia y La Altagracia (incluyendo la Isla Saona).

Se coloca la alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia; la misma llama a la población de esas áreas a dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo.

Mientras que en alerta verde se encuentran Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea parcial o total.

Ante el paso de la tormenta, el Gobierno suspendió la docencia miércoles y jueves en las provincias bajo alerta roja y redujo la jornada laboral de mañana, tanto en el sector público como el privado, hasta la una de la tarde; quedando en manos de los ministerios de Administración Pública y Trabajo  emitir las resoluciones de lugar.

De acuerdo con el último informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) la tormenta se encuentra aproximadamente a unos 415 kilómetros al sur/suroeste de Barahona. Melissa se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h y se espera una desaceleración de su movimiento de traslación, seguido de un movimiento hacia el noroeste y norte. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento durante los próximos días.

