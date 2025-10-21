Lluvias por onda tropical aumentarán en horas de la tarde de este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que dan estricto seguimiento a una onda tropical activa localizada a cientos de kilómetros del sur del país, con alta probabilidad de convertirse en el ciclón Melissa en las próximas 24 a 48 horas.

Se espera que producto de esta onda tropical incrementen las lluvias en horas de la tarde de este martes, acompañados de ráfagas de viento y tormentas eléctricas ocasionales.

El Indomet precisó que se prevé que este sistema continúe desplazándose hacia al oeste en las próximas horas.

Asimismo, pronosticó que producto de la onda tropical se generen fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de esta semana sobre el país.

Por esto se mantienen aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como, de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en distintas localidades vulnerables.

En alerta se encuentran Santo Domingo y Distrito Nacional, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Santiago, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa.

Así como La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Romana, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales; mientras que en aviso se encuentra La Vega.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó este lunes en una rueda de prensa que lo más significativo de esta onda son las lluvias, por lo que durante las próximas 24 a 48 horas, se esperan acumulados superiores a 300 milímetros, mayores a los que ocurrieron el pasado cuatro de noviembre 2022.

Condiciones marítimas

A los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Caribeña se les recomienda permanecer en puerto, debido a viento fuerte y oleaje peligroso.

También se les recomienda a bañistas y usuarios, consultar autoridades locales antes de hacer uso de las playas, por posibles corrientes de resaca y mar de fondo.