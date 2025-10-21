Sin lesiones salen 80 trabajadores mineros de Cormidom que estaban atrapados, dice Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas informó que lograron salir los ochenta trabajadores que quedaron aislados en una zona subterránea tras un deslizamiento ocurrido en una galería en la operación de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom).

"80 trabajadores quedaron inicialmente aislados en una zona subterránea, sin que se hayan reportado lesionados ni situaciones de incomunicación. El primer grupo salió a las 3:21 de la tarde y el último, a las 4:30 de la tarde", informó la institución.

"Todo el personal se encuentra ya en zona segura y movilizándose hacia la superficie, conforme a los procedimientos establecidos.", agregó.

El derrumbe ocurrió este martes, en el proyecto Cerro de Maimón, donde se extraen minerales de cobre y zinc.

En ese sentido, Energía y Minas señaló que la empresa activó su plan de emergencia y evacuación, según lo establecido en sus protocolos de seguridad.

Asimismo indicó que fueron notificados junto a la Dirección General de Minería y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que "fueron notificados oportunamente y se mantienen en estrecha coordinación con la empresa operadora".

Mientras que, la empresa trabaja en la estabilización del área afectada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos.

La institución indicó que una vez asegurada la estabilidad del macizo rocoso, se procederá a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del evento y establecer las medidas correctivas necesarias.

Asimismo, el Ministerio hizo un llamado a los familiares de los trabajadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguridad que se están aplicando, tanto por parte de la empresa como de las autoridades gubernamentales.