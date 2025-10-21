Joel Santos llama al sector privado a trabajar con el público para mejorar servicio eléctrico

En un espacio auspiciado por la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica (ADIE) el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, instó al sector público y privado a trabajar juntos para conseguir resultados favorables que beneficien y desarrollen el servicio eléctrico nacional.

Durante su participación en la actividad, centrada en buscar propuestas que mejoren el sistema eléctrico, Santos sostuvo que la energía hoy en día no solo es un recurso económico, sino una representación del curso humano y de ambiente resultando crucial un cambio de su oferta energética y todo su sector.

“Si bien este sector ha tenido grandes avances durante los últimos años”, señaló que “aún falta mucho por hacer y para esto se necesita la unión de las zonas privadas y públicas”.

Explicó que como el objetivo general es duplicar la economía dominicana para el año 2036, la oferta energética debe ser incrementada y evolucionada a ir más allá de su crecimiento.

"Estos logros son alcanzables a través de la cooperación con el sector privado", expuso con el objetivo de reducir los costos medios del sistema.

De esta forma se permitirá suplir la demanda en crecimiento, generar una reserva fría hacia el futuro y sustituir la generación actual por una más eficiente.