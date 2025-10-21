Hombre bloquea tránsito en calle donde reside porque se inunda su hogar

Un hombre colocó su vehículo en medio de la calle en búsqueda de prevenir que su residencia, y la de otros vecinos, se inunden por el agua acumulada tras las primeras lluvias de la tormenta Melissa.

El hombre colocó su vehículo color blanco justo en medio de la intersección calle Moca con Alonso de Espinosa, en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional.

La persona, quien no reveló su nombre, manifestó que lo hace debido a que los carros entienden que podrán pasar el gran charco que se forma en esa vía, pero normalmente se quedan a la mitad de este lo que provoca que el agua entre hacia las residencias aledañas.

El Distrito Nacional forma parte de las 18 provincias que se encuentran en alerta amarilla debido al paso del fenómeno atmosférico que ha generado torrenciales lluvias en gran parte del Territorio Nacional.

Bajo esa misma alerta están la provincia Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San Juan, Azua, La Vega, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia (incluyendo la Isla Saona).