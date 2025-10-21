Las actas del CNM sobre jueces de la Suprema ya están trabajadas, dice Antoliano Peralta

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, justificó el accionar del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), alegando que se realizó de conformidad con lo que establece la ley y el reglamento.

El pasado 3 de octubre, Peralta anunció que el CNM no había ratificado en sus puestos a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Esta acción ha generado un sinnúmero de críticas de parte de la población jurídica y política.

Ante estos comentarios, Peralta aseguró que “el escarceo y el alboroto es injustificado y a destiempo” debido a que no se conocen las razones por las que el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a los jueces.

Explicó que no es habitual que las actas del Consejo salgan elaboradas y motivadas de las reuniones, pero que las mismas ya están trabajadas.

“Es posible que en los próximos días las actas se suban. Ya las actas están trabajadas”, expresó al participar en el programa “A Diario” que se transmite por Sentido 89.3 F.M.

De igual forma, expresó que el consejo está obligado a explicar por qué no ratificó a los jueves y esos motivos deben ser analizados.

“Si bien las críticas son entendibles, son necesarias y son saludables para el buen desarrollo del país, me parecen que han sido adelantadas. El elemento procesal se cumplió y el elemento de fondo no se conoce”, dijo Antoliano Peralta.

Desde el pasado 6 de octubre de 2025, a través de la Secretaría del CNM, ubicada en el primer piso del edificio de la SCJ, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., se reciben los expedientes de las personas interesadas en ser miembros de este órgano.

Además de escoger a estos los cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar las diez vacantes correspondientes a los cinco jueces titulares y los cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE).