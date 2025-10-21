Abinader resalta que EEUU es “creadora y convocante principal” de la Cumbre de las Américas

A principios de mes de septiembre, el Gobierno dominicano a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas señalando que esos países han decidido no formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre celebrada en Los Ángeles en 2023.

La exclusión de esos países generó que los mandatarios de México (Claudia Sheinbaum) y Colombia (Gustavo Petro) desistieran de participar en la Cumbre, que se realizará en Punta Cana entre el cuatro y el cinco de diciembre; además de una reacción de rechazo producida desde el gobierno cubano, mediante su canciller Bruno Rodríguez, quien acusó a Estados Unidos de ser responsable de esa "decisión impuesta" al país anfitrión.

Ante esa situación, a pesar de mostrarse indiferente al ser cuestionado en ocasiones anteriores, el presidente Luis Abinader que aunque la República Dominicana será el país anfitrión, es Estados Unidos el encargado de realizar las convocatorias a los gobiernos que participaran en la Cumbre.

“Es bueno recordar dos puntos sobre la Cumbre de las Américas, si bien nosotros somos el anfitrión, el convocante de la cumbre es Estados Unidos; es una cumbre que creó Estados Unidos, que promueve Estados Unidos. Es igual que la Cumbre Iberoamericana, que si bien nosotros la tuvimos en el 2023, el convocante es España, entonces ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países”, manifestó Abinader.

República Dominicana no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas Lea también

Petro tampoco vendrá a la Cumbre de las Américas de República Dominicana por exclusión de países Lea también

A la espera de respuesta de Trump

A finales del mes de septiembre, el gobernante resaltó que volvió a invitar al presidente Donald Trump a participar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en el país.

“Compartiendo junto a mi esposa Raquel con el Presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump durante recepción ofrecida por el gobernante estadounidense a propósito de la 80 Asamblea General de ONU, donde reiteramos la invitación para que nos acompañe en la Cumbre de las Américas a celebrarse en nuestro país en diciembre de este año”, se lee en la publicación difundida a través del canal de Whatsapp del mandatario.

“Más allá de un encuentro entre presidentes”

Al ser cuestionado durante LA Semanal, el mandatario manifestó que la Cumbre de las Américas va “más allá de un encuentro entre presidentes y jefes de Estado”.

“La cumbre de los presidentes es la última parte, tú tienes la cumbre empresarial que es sumamente importante; tienes la cumbre de la sociedad civil, tienes la cumbre de la juventud, se hacen reuniones sobre medioambiente. Nosotros que habrán grandes actividades por aquí”, expresó Abinader.

La embajadora llega mañana

La recién designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, llegará al país el próximo miércoles para sumir su posición.

La información fue otorgada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante el desarrollo de LA Semanal con la Prensa este lunes.

El canciller añadió que ya tiene confirmada una reunión con Francis Campos, pautada para el jueves, en donde la embajadora le presentará la copia de sus cartas credenciales; además se comenzará a planificar la fecha para que presente las credenciales originales al presidente.