Pronostican lluvias para la tarde de este lunes; Indomet vigila onda tropical

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes se registrarán chubascos aislados en Puerto Plata, Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Para la tarde, el Indomet pronosticó que los efectos de una onda tropical provocará ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor.

Así como en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná.

El Indomet pronosticó que para la noche y madrugada, las lluvias disminuirán gradualmente, sin embargo, hacia los poblados cercanos al litoral Atlántico y Caribeño seguirán ocurriendo precipitaciones aisladas y pasajeras.

Debido a las lluvias registradas en los últimos días, se mantiene aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en distintas localidades vulnerables.

En alerta mantienen a Samaná, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, El Seibo, San José de Ocoa, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Sánchez Ramírez, Valverde y Elías Piña.

Mientras que en aviso mantienen La Vega y Monseñor Nouel.

Se mantiene seguimiento a una activa onda tropical ubicada a cientos de kilómetros al oeste islas de Barlovento sobre aguas del mar Caribe, se prevé continúe desplazándose hacia al oeste, generando desarrollos nubosos significativos acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, a medida que se desplace sobre aguas del mar Caribe durante los próximos días.

Este fenómeno tiene una probabilidad de 30% de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 70% en los próximos siete días.

Condiciones marítimas

A los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica se le recomienda permanecer en puerto, debido a viento fuerte y oleaje peligroso.

También se les recomienda a bañistas y usuarios, consultar autoridades locales antes de hacer uso de las playas, por posibles corrientes de resaca y mar de fondo.

En la costa caribeña condiciones marítimas normales, sin embargo, esta tarde el oleaje comenzará a deteriorarse progresivamente mar adentro.