Gobierno apunta a inaugurar campus UASD Santo Domingo Este en 2026

El presidente Luis Abinader recalcó que se planea inaugurar el campus universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este en el tercer trimestre del 2026.

Abinader dio la información durante el desarrollo de LA Semanal de la Prensa este lunes en el Palacio Nacional.

“Eso (la inauguración del campus en Santo Domingo Este) va a evitar que miles de estudiantes tengan que cruzar el puente y que desplazarse. Esa (extensión de la UASD) es de suma importancia y está adjunta a la Ciudad Juan Bosch”, manifestó el gobernante.

El campus de Santo Domingo Este se comenzó a construir en septiembre del 2024 con una inversión de RD$ 1,595 millones en la estructura física; de acuerdo con una nota del Ministerio de la Vivienda, la edificación universitaria aportará 80 nuevas aulas al sistema de educación superior, y tendrá capacidad para 4,390 estudiantes.

La infraestructura contará con aula inteligente, 14 laboratorios, biblioteca, auditorio, cinco aulas de postgrado, dispensario médico, estancia infantil, economato y comedor.

También tendrá áreas recreativas y de deporte que se dividirán en cancha deportiva, plaza patriótica y un multiuso techado, además de instalaciones comunes, como área de servicio, área de madre nutricia y un punto de expendio.

De igual manera, un acceso principal peatonal y vehicular, con 320 plazas de estacionamiento vehicular, que se dividirán en 313 para vehículos livianos y siete para autobuses.

Este centro se levantará sobre 307,997.74 metros cuadrados de área en solar, con 46,910.96 metros cuadrados de construcción.

Cinco extensiones

Justo este domingo, Abinader inauguró el Centro Universitario Regional UASD-Cotuí, la primera extensión de la UASD en la provincia Sánchez Ramírez, la cual cuenta con 29 aulas. Con esa entrega, el Gobierno completa cuatro centros universitarios puestos en funcionamiento en menos de cinco años, junto a los de Baní, Azua y Hato Mayor.

El mandatario destacó durante LA Semanal que el Gobierno se encuentra en construcción de la UASD-Santiago Rodríguez y UASD-Neyba.