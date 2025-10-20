Gloria Ceballos llama a tener precaución por suelos saturados; COE convoca a rueda de prensa

Las lluvias de los últimos cinco días han dejado acumulados de hasta 132.2 milímetros en algunas regiones del país, mientras continúa el panorama de precipitaciones.

Para esta tarde, a las 6.00, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), convocó una rueda de prensa, donde participarían principales representantes de los organismos de socorro.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ingeniera Gloria Ceballos, advirtió que hay que tener precaución ya que los suelos están saturados.

“Estos han sido los acumulados de lluvias de los últimos 5 días (15-19), como puede observarse octubre ha sido lluvioso, por lo tanto, se mantienen las alertas meteorológicas, que aún podrían ampliarse más. Las lluvias van a continuar, ya tenemos suelos saturados. Precaución!!” escribió Ceballos en su cuenta de X, acompañado de un mapa con los acumulados de lluvia

Las regiones que tienen mayor saturación de suelo, por las lluvias, son Valle Nuevo, Jima Abajo, Altamira, Salcedo, El Factor, Miches, Dajabón, y otras.

Informe del Indomet

En la tarde de este lunes, los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una onda tropical con rápido desplazamiento hacia el oeste, ocasionan aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serán principalmente sobre El Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná. En la noche y madrugada, las precipitaciones disminuirán gradualmente, no obstante, hacia los poblados cercanos al litoral Atlántico y Caribeño seguirán ocurriendo precipitaciones aisladas y pasajeras.