La DNCD decomisa en cinco años 226,814 kilogramos de drogas

Un total de 226,814.19 kilogramos de drogas es la cantidad de sustancias prohibidas que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señala se ha incautado en cinco años, durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto del 2020 y el 16 de octubre 2025.

Según las estadísticas ofrecidas por la institución, lo incautado en los últimos cinco años triplica la cantidad lograda en los 16 años transcurridos entre 2004 y 2020, cuando se contabiliza la confiscación de 77,526.11 kilogramos de drogas de distintas especies.

En los cuatro años comprendidos entre el 16 de agosto del 2020 y el 16 de agosto del 2024, la institución reporta el decomiso de 156,137.21 KG de droga y del 16 de agosto 2024 al 16 de octubre de este año refiere un total de 70,676.98 KG, lo que en suma asciende a 226,814.19 KG y de estos 159,440.40 KG fueron a nivel nacional y 67,373.79 internacionales con la colaboración de la DNCD.

Asimismo, el organismo de control de drogas reporta que en los últimos cinco años ha ocupado $13 millones de dólares (US$13,023,089.64) y $191.7 millones de pesos (RD$191,787,364.00), además de 13,669 vehículos, 144 embarcaciones, 7 aeronaves, 1,638 armas de fuego, y 396 inmuebles.

Otras informaciones que ofrece la entidad es que en el período expuesto ha detenido a 187,221 personas involucradas con el tráfico de estupefacientes, de esta el 99% hombres y solo el 1% mujeres. Asimismo, ha extraditado y deportado a 355 personas.

Informaciones publicadas en los medios de comunicación dan cuenta que solo en operaciones internas, la DNCD realizó 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos. De igual modo, la institución ha retenido miles de armas blancas, motocicletas, teléfonos móviles, equipos de comunicación, chalecos antibalas y balanzas utilizadas en actividades ilícitas.

Control

En materia de control químico y precursores, la DNCD se implementa controles preventivos a empresas y solicitantes de nuevas licencias, así como el Proyecto Digital DNCD para validación de prescripciones, el remozamiento de depósitos y sustancias médicas controladas.

Asimismo, la entidad trabaja con la implementación de la Resolución 001-2025 para ajuste de servicios, y el Decreto 275-21 para la eliminación de alcohol adulterado, previniendo la distracción de materiales hacia la producción ilícita.

Puertos y aeropuertos

La DNCD ha reforzado la vigilancia con agentes antinarcóticos y unidades caninas en instalaciones clave como puertos y aeropuertos como: Las Américas, Punta Cana, Cibao, Puerto Plata, Haina Oriental y Montecristi.

En coordinación con la Armada Nacional incorporó innovaciones como el sistema automatizado de inspección, permitiendo la detección de cargamentos contaminados, como cocaína líquida oculta en diversas mercancías.