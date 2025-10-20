DNCD arresta dos hombres en Azua y ocupa 7,000 gramos de presunta cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que arrestó junto al Ministerio Público a dos hombres y ocuparon siete paquetes presumiblemente de cocaína, más de 7,000 gramos, durante dos allanamientos simultáneos desarrollados en la provincia de Azua.

En una primera intervención, realizada en la calle tercera del sector Buenos Aires, de la referida demarcación, fue allanada una vivienda, donde se arrestó a Edgar Alexander Montilla (Careton) y se confiscaron seis paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, 02 celulares y dinero en efectivo.

También informó el organismo encargado de control de sustancias ilícitas, que intervino otra vivienda ubicada en la calle Jose Leger, del sector El Prado, lugar donde se detuvo a Eurys Matos Diaz (Junior).

Durante el allanamiento se ocupó un paquete de un polvo blanco que se presume es cocaína, RD$ 551,550 pesos dominicanos, US$ 22,000 dólares (falsos), una jeepeta, 04 celulares y otras evidencias.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.