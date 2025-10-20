Dan estricto seguimiento a onda tropical; 17 provincias en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó esta tarde que da estricto seguimiento a una activa onda tropical asociada a centro de baja presión ubicada al sur de Puerto Rico.

Este fenómeno tiene una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas.

“Se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste, en las próximas horas. Se pronostica que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre la República Dominicana”, destacó.

Alerta COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene una provincia en alerta amarilla y 16 en alerta verde, por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

“Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen” advierte el COE.

En alerta amarilla está La Vega, mientras que en alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, San Juan, Prov. Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Monte Plata, La Romana, Distrito Nacional, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hato Mayor y El Seibo.

En tanto que fue descontinuada la alerta para Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento y oleaje peligroso.

Mientras que en la costa caribeña: el oleaje empezará a deteriorarse, a partir de las 5:00 p.m. por lo que esas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales. “Recomendamos a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, debido a vientos y olas anormales”.

La alerta amarilla se emite cuando: “la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia”.