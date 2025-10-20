¿En cuál sector del Distrito Nacional se fue más la luz en 2024?

Desde torres residenciales hasta barrios populosos, nadie en el Distrito Nacional se libró de un apagón en 2024. Todas las zonas de influencia (sectores) atendidas por las distribuidoras registraron al menos una interrupción.

Las empresas responsables de distribuir la energía en el Distrito Nacional (Edesur y Edeeste) reportaron que, sumadas, las horas en que los sectores de la capital permanecieron a oscuras alcanzaron 4,075.65 horas, el equivalente a casi 170 días sin servicio.

En el Distrito Nacional, si nos basamos solo en duración, y de acuerdo a las “zonas de influencia” que tiene cada circuito, La Cienega, Los Guanduales y Guachupita son los sectores que más horas duraron a oscuras: 218.18 horas. A este le siguen el Centro Olímpico, 192.54 horas; Gascue, 173.45 y 24 de Abril, Ensanche Capotillo, Espaillat, Luperón, Bolívar, Gualey y Las Cañitas, 168.89.

A partir de una solicitud de acceso a la información realizada por este medio, obtuvimos el registro completo de las suspensiones de servicio eléctrico ocurridas en la capital durante el año 2024.

En el siguiente mapa se puede explorar, sector por sector, la distribución de los apagones y su duración total durante el año 2024.

Para interactuar con él basta con situarse encima del sector de interés lo que desplegará un recuadro con la cantidad de horas sin luz.

También puede guiarse por los colores para conocer cuáles son aquellos sectores con más horas sin luz. Mientras más oscuro esté pintado el sector, significa que más horas a oscuras tuvo durante el pasado año 2024.